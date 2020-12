Maltempo, crolla palazzina a Bacoli: si scava tra le macerie (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBacoli (Na) – Momenti di paura questa mattina a Bacoli dove l’ondata di Maltempo ha causato il crollo di una palazzina in via Castello. Sul posto sono sopraggiunti repentinamente i vigli del fuoco che, in questo momento, stanno scavando tra le macerie per verificare che non ci siano persone coinvolte. Al momento sembra che lo stabile era vuoto. Numerosi sono gli interventi dei pompieri in tutta l’area metropolitana di Napoli a seguito dei danni causati dal Maltempo abbattutosi nelle prime ore dell’alba. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Momenti di paura questa mattina adove l’ondata diha causato il crollo di unain via Castello. Sul posto sono sopraggiunti repentinamente i vigli del fuoco che, in questo momento, stannondo tra leper verificare che non ci siano persone coinvolte. Al momento sembra che lo stabile era vuoto. Numerosi sono gli interventi dei pompieri in tutta l’area metropolitana di Napoli a seguito dei danni causati dalabbattutosi nelle prime ore dell’alba. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Corriere : Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso, in Veneto crolla un ponte - Filo2385Filippo : RT @Corriere: Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso, in Veneto crolla un ponte - occhio_notizie : Maltempo in Veneto, crolla ponte: precipita mezzo dei Vigili del Fuoco - marielladidi : RT @fanpage: Crolla il ponte, precipita nel greto di un fiume un mezzo dei vigili del fuoco - cr_colombo : RT @Corriere: Maltempo: esonda il fiume Panaro, Brennero chiuso, in Veneto crolla un ponte -

Un piccolo ponte su un torrente è crollato ieri sera a causa del maltempo, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco, vuoto perché i tre occupanti si erano già messi al sicuro. E' ac ...

Bacoli nella morsa del maltempo, crolla una palazzina: si scava tra le macerie

Bacoli nella morsa del maltempo: questa mattina, 6 dicembre 2020, è crollata parte di una palazzina abbandonata ...

