Maltempo, caos neve in Alto Adige. Nel Modenese esonda il Panaro: famiglie evacuate. FOTO (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella provincia autonoma di Bolzano forti disagi alla circolazione: traffico ferroviario interrotto, confine al Brennero inagibile e molte strade chiuse, con centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Problemi anche in Veneto: allagamenti e frane nel Bellunese e nel Trevigiano Leggi su tg24.sky (Di domenica 6 dicembre 2020) Nella provincia autonoma di Bolzano forti disagi alla circolazione: traffico ferroviario interrotto, confine al Brennero inagibile e molte strade chiuse, con centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Problemi anche in Veneto: allagamenti e frane nel Bellunese e nel Trevigiano

AndyNewspaper : RT @SkyTG24: Maltempo, caos neve in Alto Adige. Nel Modenese esonda il Panaro: famiglie evacuate. FOTO - SkyTG24 : Maltempo, caos neve in Alto Adige. Nel Modenese esonda il Panaro: famiglie evacuate. FOTO - Frances57088586 : #Maltempo...speriamo almeno che così i coglioni italiani se ne stiano a casa....ieri a roma in centro c'era il caos… - gpercia : RT @paolocolomboLA7: ??AUTOSTRADE??Caos sulla A7 Milano Genova con le auto rimaste bloccate 11 ore per una nevicata annunciata da giorni. Esp… - luisaloffredo28 : Maltempo e neve, #caos sulle #autostrade #liguri: automobilisti e tir bloccati sulla A7. Le immagini - Il Fatto Quo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo caos Maltempo, caos neve in Alto Adige. Nel Modenese esonda il Panaro: famiglie evacuate. FOTO Sky Tg24 Caos Livorno, giocatori mandati via dal ristorante del Coni

Il caos in casa Livorno prosegue. Dopo quanto accaduto nelle scorse ore con gli Allievi rimasti fuori dal campo a causa della chiusura di esso per via del mancato pagamento dellaf ...

Autostrade, tregua-neve. Ma non è finita

Dopo il caos dell’altro pomeriggio, scatta l’allerta meteo nelle stesse zone già interessate dai disagi. Previsti vento forte e mareggiate ...

Il caos in casa Livorno prosegue. Dopo quanto accaduto nelle scorse ore con gli Allievi rimasti fuori dal campo a causa della chiusura di esso per via del mancato pagamento dellaf ...Dopo il caos dell’altro pomeriggio, scatta l’allerta meteo nelle stesse zone già interessate dai disagi. Previsti vento forte e mareggiate ...