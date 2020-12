Maltempo: allerta rossa su Friuli, Veneto e provincia di Bolzano (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Maltempo continua a flagellare l'Italia. E' stata diramata un' allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla provincia Autonoma di Bolzano. allerta arancione su Emilia-... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilcontinua a flagellare l'Italia. E' stata diramata un'su alcuni settori di-Venezia Giulia e sullaAutonoma diarancione su Emilia-...

DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - repubblica : Maltempo, l'Italia sotto pioggia e neve. Allerta rossa della Protezione civile in molte regioni [aggiornamento dell… - RegioneER : #MaltempoER, nuova allerta arancione in tutta la @RegioneER. Durerà per la giornata di domenica. @irene_priolo : “S… - MariaAversano1 : RT @ippolitipaolo74: Maltempo sull'Italia oggi, è allerta - ippolitipaolo74 : Maltempo sull'Italia oggi, è allerta -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta Maltempo, allerta meteo rossa domenica al Nord-Est: l’elenco delle regioni a rischio Fanpage.it Liguria, finisce l'allerta meteo per neve e pioggia ma è ancora maltempo

GENOVA - La Liguria dopo giorni di intenso maltempo che hanno portato neve e mandato in tilt le autostrade (con annesse polemiche, GUARDA QUI), esce dalla fase di allerta meteo. Una domenica caratteri ...

Maltempo, fiumi sotto monitoraggio nella notte

Prato, 6 dicembre 2020 - Per tutta la notte i corsi d'acqua del territorio sono stati monitorati dopo le abbondanti piogge di sabato sera. E non tanto per le precipitazioni su Prato - alla stazione Un ...

GENOVA - La Liguria dopo giorni di intenso maltempo che hanno portato neve e mandato in tilt le autostrade (con annesse polemiche, GUARDA QUI), esce dalla fase di allerta meteo. Una domenica caratteri ...Prato, 6 dicembre 2020 - Per tutta la notte i corsi d'acqua del territorio sono stati monitorati dopo le abbondanti piogge di sabato sera. E non tanto per le precipitazioni su Prato - alla stazione Un ...