Maltempo | allerta rossa su Friuli | Veneto e provincia di Bolzano | Interrotta la ferrovia del Brennero

Il Maltempo continua a flagellare l'Italia. E' stata diramata un' allerta rossa su alcuni settori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e sulla provincia Autonoma di Bolzano. allerta arancione su Emilia-...

Prosegue sull'Italia la fase di forte maltempo. Oggi pioggia, neve e venti da forti a burrasca forte attraversano l'Italia da Nord a Sud. Interruzioni sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano si regis ...

Maltempo in Calabria, temporali e vento: massima allerta in diversi comuni

CATANZARO – Temporali, vento e temperature in discesa fino a portare la neve nella zona della Sila. L’allerta arancione che era stata prevista per oggi dalla Protezione civile è stata confermata in gr ...

