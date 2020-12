Madre Terra – Gli anniversari dei riconoscimenti Unesco alla Pizza e alla Dieta Mediterranea (Di domenica 6 dicembre 2020) Alfonso Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione rilanciano il 3° e il 10° anniversario dai riconoscimenti Unesco all’Arte del Pizzaiuolo Napoletano e alla Dieta MediTerranea insieme a campagna #NoFakeFood contro agropirateria, contraffazioni, italian sounding dei prodotti agroalimentari italiani. Lunedì 7 dicembre, ore 16, diretta streaming “#PizzaUnesco e #DietaMediTerraneaUnesco” sulla pagina Facebook della Fondazione UniVerde: https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde . col/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Alfonso Pecoraro Scanio e Jimmy Ghione rilanciano il 3° e il 10°o daiall’Arte deliuolo Napoletano eMedinea insieme a campagna #NoFakeFood contro agropirateria, contraffazioni, italian sounding dei prodotti agroalimentari italiani. Lunedì 7 dicembre, ore 16, diretta streaming “#e #Medinea” sulla pagina Facebook della Fondazione UniVerde: https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde . col/sat/red su Il Corriere della Città.

buffy_29 : Lacrime è la mia fronte che si rompe, Il lunato agitato sedersi In bui cimiteri di treni Quando per vedere il vol… - CorriereCitta : Madre Terra – Gli anniversari dei riconoscimenti Unesco alla Pizza e alla Dieta Mediterranea - salvovent : Preferiti del 2020: ?? La Valle dell'Eden ?? Furore ?? uomini e topi ?? Il figlio ?? Salvare le ossa ?? Il nome della mad… - oralosoff : ho fatto cadere mezzo chilo di sale per terra, allora ho messo “Sapore di sale” a volume massimo... . mia madre non… - EtruscoViola : @Terra_Pianeta NO: è figlio ILLEGITTIMO del #neoliberalismo, dell'ULTRA-#NEOLIBERISMO SFRENATO, promosso e raccoman… -

Ultime Notizie dalla rete : Madre Terra Madre Terra - Gli anniversari dei riconoscimenti Unesco alla Pizza e alla Dieta Mediterranea Il Tempo La sonda Hayabusa 2 è atterrata in Australia - Focus.it

La capsula della sonda Hayabusa 2 che contiene il materiale raccolto sull’asteroide Ryugu è tornata sulla Terra. Materiale che racconterà momenti importanti della storia del nostro sistema solare. La ...

Resta a terra per due giorni, i poliziotti le salvano la vita

Una pattuglia delle volanti entra in un appartamento e trova una donna di 87 anni esanime: si era rotta il femore, ha rischiato di morire ...

La capsula della sonda Hayabusa 2 che contiene il materiale raccolto sull’asteroide Ryugu è tornata sulla Terra. Materiale che racconterà momenti importanti della storia del nostro sistema solare. La ...Una pattuglia delle volanti entra in un appartamento e trova una donna di 87 anni esanime: si era rotta il femore, ha rischiato di morire ...