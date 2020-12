Lutto nel giornalismo sannita, morto Gianluca Mannato: i messaggi di cordoglio (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Commozione a San Nicola Manfredi e a Benevento per la morte di Gianluca Mannato. Quarantaquattro anni, architetto e giornalista de “Il Mattino”, Mannato era ricoverato ormai da una settimana all’ospedale “San Pio”, colpito da una forma aggressiva del Covid-19 e costretto in terapia intensiva. Il primo a ricordarlo è Clemente Mastella, sindaco di Benevento e legato allo sfortunato Mannato da una stretta amicizia. “Gianluca Mannato un giovane di appena 44anni, cui volevo bene è morto. Il Covid lo ha stroncato. Questa strana implacabile malattia non fa sconti a nessuno. E pensare che nella nostra Comunità c’è chi fa finta di nulla. Invece si muore, si muore. Muoiono anche i giovani. Lo ricordo con affetto immenso, ricordo le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Commozione a San Nicola Manfredi e a Benevento per la morte di. Quarantaquattro anni, architetto e giornalista de “Il Mattino”,era ricoverato ormai da una settimana all’ospedale “San Pio”, colpito da una forma aggressiva del Covid-19 e costretto in terapia intensiva. Il primo a ricordarlo è Clemente Mastella, sindaco di Benevento e legato allo sfortunatoda una stretta amicizia. “un giovane di appena 44anni, cui volevo bene è. Il Covid lo ha stroncato. Questa strana implacabile malattia non fa sconti a nessuno. E pensare che nella nostra Comunità c’è chi fa finta di nulla. Invece si muore, si muore. Muoiono anche i giovani. Lo ricordo con affetto immenso, ricordo le ...

