Louis Vuitton: ecco lo stravagante oggetto in pelle della maison francese, il suo valore è da strabuzzare gli occhi

Louis Vuitton non perde mai occasione per creare oggetti davvero unici e spesso stravaganti, tra questi troviamo uno dei pezzi più bizzarri che si trovano in commercio per quanto riguarda gli accessori extra lusso. E perchè non concedersi questo lusso anche all'interno del bagno magari, avendo un oggetto che donerà un pò di relax solamente però se siete disposti a spendere una cifra abbastanza alta. Stiamo parlando di un oggetto davvero particolare, ovvero il water in pelle della Louis Vuitton. Foto: Instagram/Illmagore Questo speciale accessorio è stato creato nel 2017 dall'artista di Los Angeles, Illma Gore e si tratta di una toilletta perfettamente funzionante e totalmente rivestita il pelle, utilizzando 24 borse del famoso brand.

