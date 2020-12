LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 38-46 | Serie A basket in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0/2 Gamble. Fallo commesso da Burnell che manda Gamble in lunetta.IL17.00 Squadre di nuovo in campo, tra poco l’inizio del16.57 A tra poco per iltempo disu OA Sport, restate su questa pagina! 16.54 Marco Belinelli non è sceso in campo nel primo tempo dopo aver effettuato un riscaldamento pressochè nullo, la guardia ex San Antonio Spurs non gioca un match ufficiale dallo scorso agosto ed è probabile che possa scendere in campo solo per un breve scampolo di gara in attesa di ritrovare la migliore condizione. 16.51 Questi i numeri del primo tempo della ...