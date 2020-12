LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 0-0, Serie A basket in DIRETTA: inizia il match della Virtus Segafredo Arena, Belinelli parte dalla panchina (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Burnell in area su assist dell’ex Spissu. 3-0 RICCI! Il numero 11 la sblocca con un tiro dall’arco. Fallo in attacco commesso da Ricci, primo minuto e trenta di partita senza punti messi a referto. Bendzius si prende la prima tripla della partita lasciandola sul secondo ferro. inizia IL match! 15.57 Inno di Mameli alla Virtus Segafredo Arena di Bologna! 15.56 I QUINTETTI, Virtus Bologna: Markovic, Ricci, Adams, Tessitori, Teodosic; Dinamo Sassari: Bendzius, Burnell, Kruslin, Gentile, Spissu. 15.55 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, 5 minuti alla palla a due del ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Burnell in area su assist dell’ex Spissu. 3-0 RICCI! Il numero 11 la sblocca con un tiro dall’arco. Fallo in attacco commesso da Ricci, primo minuto e trenta di partita senza punti messi a referto. Bendzius si prende la prima triplapartita lasciandola sul secondo ferro.IL! 15.57 Inno di Mameli alladi! 15.56 I QUINTETTI,: Markovic, Ricci, Adams, Tessitori, Teodosic;: Bendzius, Burnell, Kruslin, Gentile, Spissu. 15.55 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento, 5 minuti alla palla a due del ...

