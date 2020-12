LIVE Verona Cagliari Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 6 dicembre 2020) Verona – Cagliari è la prima sfida domenicale relativa alla 10° giornata di Serie A 2020/21 e metterà contro due Formazioni decisamente ambiziose che possono crescere ancora molto. La sfida del Bentegodi andrà in scena alle ore 12.30 domenica 6 dicembre. Le scelte degli allenatori Recuperi importanti per Juric: torna Magnani, che andrà a comporre il terzetto difensivo con Dawidowicz e Ceccherini, sugli esterni tornano Faraoni e Dimarco, con Tameze e Miguel Veloso in mediana. Trequarti composta da Barak e Zaccagni, alle spalle di Di Carmine. Emergenza per gli isolani: Di Francesco dovrà rinunciare a Klavan, Pisacane, Godin, Nandez, Ounas, Pereiro e Simeone: spazio alla difesa con Faragò, Walukiewicz, Carboni e Lykogiannis, mentre Zappa, Joao Pedro e Sottil agiranno dietro il ritrovato Pavoletti in attacco. Formazioni ... Leggi su giornal (Di domenica 6 dicembre 2020)è la prima sfida domenicale relativa alla 10° giornata di Serie A 2020/21 e metterà contro duedecisamente ambiziose che possono crescere ancora molto. La sfida del Bentegodi andrà in scena alle ore 12.30 domenica 6 dicembre. Le scelte degli allenatori Recuperi importanti per Juric: torna Magnani, che andrà a comporre il terzetto difensivo con Dawidowicz e Ceccherini, sugli esterni tornano Faraoni e Dimarco, con Tameze e Miguel Veloso in mediana. Trequarti composta da Barak e Zaccagni, alle spalle di Di Carmine. Emergenza per gli isolani: Di Francesco dovrà rinunciare a Klavan, Pisacane, Godin, Nandez, Ounas, Pereiro e Simeone: spazio alla difesa con Faragò, Walukiewicz, Carboni e Lykogiannis, mentre Zappa, Joao Pedro e Sottil agiranno dietro il ritrovato Pavoletti in attacco....

