LIVE Varese-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: inizia il derby lombardo (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-5 Cinciarini da due. 0-3 Micov apre le marcature con una tripla dopo un pick&pop con Cinciarini. 17.30 Palla a due. 17.28 Ci siamo, il match sta per cominciare. 17.05 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del derby lombardo tra Olimpia Milano e Varese. Il match inizierà tra venticinque minuti. Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di Varese-Olimpia Milano. Il sodalizio meneghino, attualmente capoclassifica imbattuto, cerca riscatto nel derby lombardo dopo la drammatica sconfitta ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-5 Cinciarini da due. 0-3 Micov apre le marcature con una tripla dopo un pick&pop con Cinciarini. 17.30 Palla a due. 17.28 Ci siamo, il match sta per cominciare. 17.05 Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradeltra. Il match inizierà tra venticinque minuti. Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostradi. Il sodalizio meneghino, attualmente capoclassifica imbattuto, cerca riscatto neldopo la drammatica sconfitta ...

fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: LIVE del derby con noi - OlimpiaMiNews : LIVE del derby con noi - AlessandroMagg4 : LIVE con noi per @OlimpiaMI1936 vs @PallVarese di @LegaBasketA - ALisimberti : RT @CosimoDina: #fattoinitalia Leonardo 'AW189' prodotto nello stabilimento di Vergiate (Varese) - per Tokyo Fire Department ????? (Giappon… - fabiocavagnera : GAME DAY Finita la Luna di Miele, è arrivato il momento di affrontare le difficoltà. Un'occasione, per tutti -