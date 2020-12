LIVE Slittino, Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA: Repilov al comando dopo la prima manche, lontani Loch e Fischnaller (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.40 prima manche veramente particolare in quel di Altenberg: le temperature si sono alzate notevolmente dopo la discesa di Roman Repilov, rendendo la pista decisamente più lenta per gli atleti scesi con i pettorali più alti. Attualmente comanda il russo davanti ad Egger e Darznieks, ma possiamo aspettarci grandi scossoni nella seconda manche con atleti come Loch, Dominik Fischnaller e Ludwig che possono tentare una rimonta dalle retrovie. Tra gli altri azzurri, hanno sfruttato positivamente le condizioni Leon Felderer, ottavo e Lukas Gufler, undicesimo. A fra poco per la seconda manche. 10.35 Paga dazio anche Dominik Fischnaller. Oltre un ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40veramente particolare in quel di: le temperature si sono alzate notevolmentela discesa di Roman, rendendo la pista decisamente più lenta per gli atleti scesi con i pettorali più alti. Attualmente comanda il russo davanti ad Egger e Darznieks, ma possiamo aspettarci grandi scossoni nella secondacon atleti come, Dominike Ludwig che possono tentare una rimonta dalle retrovie. Tra gli altri azzurri, hanno sfruttato positivamente le condizioni Leon Felderer, ottavo e Lukas Gufler, undicesimo. A fra poco per la seconda. 10.35 Paga dazio anche Dominik. Oltre un ...

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 6 dicembre. Si avvia a conclusione il weekend riservato alle d ...

