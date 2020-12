LIVE Roma Sassuolo Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo il passaggio del turno da prima del proprio girone di Europa League, la Roma si rituffa in Serie A: oggi affronta l’ambizioso Sassuolo recentemente sconfitto dall’Inter in maniera netta. Fischio d’inizio alle ore 15.00 oggi domenica 6 dicembre. Le scelte degli allenatori Fonseca recupera qualche uomo, anche se restano le assenze di Smalling e Jesus: Kumbulla rientrerà tra i titolari, e si rivede anche Diawara dal 1?: entrambi erano stati fermati dal Covid. Sugli esterni i “soliti” Spinazzola e Karsdorp, mentre tutto confermato anche davanti, con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Problemi in attacco per il Sassuolo che non potrà sfruttare Caputo e Defrel, causa problemi fisici. Raspadori avrà la meglio su Djuricic attaccante puro. Quest’ultimo riprenderà il ruolo da trequartista assieme a Boga e ... Leggi su giornal (Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo il passaggio del turno da prima del proprio girone di Europa League, lasi rituffa in Serie A: oggi affronta l’ambiziosorecentemente sconfitto dall’Inter in maniera netta. Fischio d’inizio alle ore 15.00 oggi domenica 6 dicembre. Le scelte degli allenatori Fonseca recupera qualche uomo, anche se restano le assenze di Smalling e Jesus: Kumbulla rientrerà tra i titolari, e si rivede anche Diawara dal 1?: entrambi erano stati fermati dal Covid. Sugli esterni i “soliti” Spinazzola e Karsdorp, mentre tutto confermato anche davanti, con Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Problemi in attacco per ilche non potrà sfruttare Caputo e Defrel, causa problemi fisici. Raspadori avrà la meglio su Djuricic attaccante puro. Quest’ultimo riprenderà il ruolo da trequartista assieme a Boga e ...

