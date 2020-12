Live Roma-Sassuolo 0-0: Ferrari rischia l'autorete. Palla sul palo (Di domenica 6 dicembre 2020) 70' - Ammonizione per Raspadori che ferma irregolarmente Mkhitaryan a centrocampo63' - Ibanez prova una girata a centro area raccogliendo un assist di Pellegrini. Palla alta58' -... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 6 dicembre 2020) 70' - Ammonizione per Raspadori che ferma irregolarmente Mkhitaryan a centrocampo63' - Ibanez prova una girata a centro area raccogliendo un assist di Pellegrini.alta58' -...

LauraPausini : Questa foto è stata scattata durante il collegamento che ho fatto da casa mia a Roma per #altashoras con @oserginho… - ASRomaFemminile : SERTUUUUUUU! Ci porta in vantaggio al 15'! Daje Roma! #RomaFlorentia 1-0 ???????? - emergenzavvf : Evviva Santa Barbara, la nostra protettrice! Auguri ai #vigilidelfuoco, specie ai colleghi #oggi #4dicembre in serv… - 91lucry2 : RT @LauraPausini: Questa foto è stata scattata durante il collegamento che ho fatto da casa mia a Roma per #altashoras con @oserginho in Br… - Elisa87578011 : RT @LauraPausini: Questa foto è stata scattata durante il collegamento che ho fatto da casa mia a Roma per #altashoras con @oserginho in Br… -