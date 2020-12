LIVE – Reggio Emilia-Cremona 29-40, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 6 dicembre 2020) Unahotels Reggio Emilia e Vanoli Cremona mettono fine alla domenica del decimo turno di Serie A1 2020/2021. Nonostante due gare in meno, gli Emiliani sono saldamente in zona playoff e possono ambire a posizioni d’alta classifica. Addirittura tre sono invece gli incontri che mancano all’appello dei lombardi che giocano però un basket meno brillante rispetto ai rivali. Domenica 6 dicembre alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Reggio Emilia-Cremona 29-40 21? – Squadre nuovamente in campo. Al via il secondo tempo. INTERVALLO – Dopo un primo quarto molto combattuto e terminato in parità, Reggio ... Leggi su sportface (Di domenica 6 dicembre 2020) Unahotelse Vanolimettono fine alla domenica del decimo turno diA1. Nonostante due gare in meno, glini sono saldamente in zona playoff e possono ambire a posizioni d’alta classifica. Addirittura tre sono invece gli incontri che mancano all’appello dei lombardi che giocano però un basket meno brillante rispetto ai rivali. Domenica 6 dicembre alle ore 19.00 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA29-40 21? – Squadre nuovamente in campo. Al via il secondo tempo. INTERVALLO – Dopo un primo quarto molto combattuto e terminato in parità,...

tarzanbet : Basketball live ???? Italy - Lega 1 Reggio Emilia vs Vanoli Cremona • Reggio Emilia to win match 2.5 bet365 - tuttomonza : Termina 3-0 al #MapeiStadium di Reggio Emilia. Clicca qui per rivedere il live match - InterFanTV : A Reggio Emilia e in Germania è rinata la nuova 'vecchia #Inter di #Conte'! Ne parliamo LIVE ad #ObiettivoInter!!… - InterFanTV : A Reggio Emilia e in Germania è rinata la nuova 'vecchia #Inter di #Conte'! Ne parliamo LIVE ad #ObiettivoInter!!… - infoitinterno : Forte maltempo a Reggio Calabria: grandinata e strade completamente allagate [FOTO LIVE] -