Live Non è la d'Urso, le anticipazioni della 13esima puntata (Di domenica 6 dicembre 2020) Al via stasera, domenica 6 dicembre in prima serata su Canale 5, la tredicesima puntata di Live Non è la d'Urso. L'appuntamento settimanale condotto da Barbara d'Urso con tanti argomenti da trattare ed ospiti. Nella puntata di questa sera che parte alle 21.20 la prima parte sarà dedicata all'emergenza sanitaria con news legate al Coronavirus. Con ospiti in studio e in collegamento saranno discusse le ultime restrizioni varate dal Governo. La cronaca con il caso Genovese Già al centro della cronaca da diverse settimane, stasera nel salotto di Barbara d'Urso si continuerà a parlare del caso Alberto Genovese con nuove testimonianze. E mentre si rincorrono ancora notizie sulla cause della sua morte e sull'eredità, nel corso della ...

