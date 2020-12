LIVE Marvin Vettori-Hermansson MMA in DIRETTA: netto successo ai punti! “Ho vinto per l’Italia” (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo! 6.53 Vettori, complessivamente, si è rivelato superiore ad Hermansson. E stiamo parlando nel n.4 del mondo…A questo punto per “The Italian Dream” gli scenari diventano sempre più intriganti. Il sogno, neanche a dirlo, è la corona mondiale dei pesi medi! 6.50 Marvin Vettori: “Potevo fare molto meglio, ma mi sento alla grande. L’ho messo giù al primo round, ma è resuscitato. Sono felice per la vittoria, era un avversario pazzesco. Questa vittoria è per tutti gli italiani che credono in me. Ringrazio il mio team“. VITTORIA NETTISSIMA! Sconfitto ai punti il n.4 del mondo! Questo ragazzo ha un talento straordinario! E’ il primo italiano a vincere un main event della ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.54 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo! 6.53, complessivamente, si è rivelato superiore ad. E stiamo parlando nel n.4 del mondo…A questo punto per “The Italian Dream” gli scenari diventano sempre più intriganti. Il sogno, neanche a dirlo, è la corona mondiale dei pesi medi! 6.50: “Potevo fare molto meglio, ma mi sento alla grande. L’ho messo giù al primo round, ma è resuscitato. Sono felice per la vittoria, era un avversario pazzesco. Questa vittoria è per tutti gli italiani che credono in me. Ringrazio il mio team“. VITTORIA NETTISSIMA! Sconfitto ai punti il n.4 del mondo! Questo ragazzo ha un talento straordinario! E’ il primo italiano a vincere un main event della ...

Montante destro di Hermansson, Vettori reagisce con il solito sinistro. Fa male un gancio destro dello scandinavo. A segno il diretto sinistro di Vettori, Hermansson risponde con ...

LIVE Marvin Vettori-Hermansson MMA in DIRETTA: inizia la sfida a Las Vegas!

Stanotte Marvin Vettori affronterà Jack Hermansson nel main event della UFC Fight Event in programma a Las Vegas (USA). Il fighter italiano sarà grandissimo protagonista sull’ottagono e sarà il primo ...

Stanotte Marvin Vettori affronterà Jack Hermansson nel main event della UFC Fight Event in programma a Las Vegas (USA). Il fighter italiano sarà grandissimo protagonista sull'ottagono e sarà il primo ...