LIVE Marvin Vettori-Hermansson MMA in DIRETTA: l’azzurro mette al tappeto lo svedese nel primo round (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gancio destro dello svedese a segno. Vettori deve reagire. Due volte a segno con il sinistro Vettori. QUARTO round! Terzo round favorevole a Hermansson. Vettori resta però in vantaggio ai punti, anche se lo svedese sta emergendo alla distanza. Gancio destro di Hermansson che fa male. Diretto sinistro di Vettori. Lo scandinavo sta cercando in ogni modo di portare il combattimento nel terreno a lui preferito, la lotta a terra. Vettori è bravo a con concederglielo. Hermansson afferra la gamba sinistra di Vettori. L’italiano si libera, ma viene castigato da un calcio al volto. Deve reagire! Gancio ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGancio destro delloa segno.deve reagire. Due volte a segno con il sinistro. QUARTO! Terzofavorevole aresta però in vantaggio ai punti, anche se losta emergendo alla distanza. Gancio destro diche fa male. Diretto sinistro di. Lo scandinavo sta cercando in ogni modo di portare il combattimento nel terreno a lui preferito, la lotta a terra.è bravo a con concederglielo.afferra la gamba sinistra di. L’italiano si libera, ma viene castigato da un calcio al volto. Deve reagire! Gancio ...

betonline_ag : #UFCVegas16 Marvin Vettori is a live -800 favorite - itsdanicampo : @Marvin_Scholz Hahahhaha come live in Canada - 70masterpieces : Marvin Hannibal Peterson | Hannibal In Antibes | 1978 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Marvin Marvin Vettori-Hermansson MMA oggi, UFC Las Vegas: orario, tv, programma, streaming OA Sport LIVE Marvin Vettori-Hermansson MMA in DIRETTA: inizia la sfida a Las Vegas!

Stanotte Marvin Vettori affronterà Jack Hermansson nel main event della UFC Fight Event in programma a Las Vegas (USA). Il fighter italiano sarà grandissimo protagonista sull’ottagono e sarà il primo ...

Alessandro Florio, Guitar Jazz Live Tour in New York

Il giovane e talentuoso chitarrista jazz italiano Alessandro Florio torna a New York per una serie di appuntamenti live che lo vedranno protagonista in diverse formazioni. Si comincia questa sera, mar ...

Stanotte Marvin Vettori affronterà Jack Hermansson nel main event della UFC Fight Event in programma a Las Vegas (USA). Il fighter italiano sarà grandissimo protagonista sull’ottagono e sarà il primo ...Il giovane e talentuoso chitarrista jazz italiano Alessandro Florio torna a New York per una serie di appuntamenti live che lo vedranno protagonista in diverse formazioni. Si comincia questa sera, mar ...