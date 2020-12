LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: Russell domina inseguito da Bottas e Sainz, subito fuori Leclerc e Verstappen (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42/87 Stroll annuncia che le gomme iniziano a cedere, il canadese è sempre terzo con le soft che hanno 42 giri! 41/87 Vettel è sempre 12° all’inseguimento di Norris, ma con le Mercedes in mezzo 40/87 In un team radio a Bottas viene comunicato che dovrà tornare ai box 5 giri dopo il previsto. Ci siamo? 39/87 Russell risponde colpo su colpo a Bottas guadagnandoli in un solo giro 354 millesimi, dopo che il finlandese aveva recuperato 3 decimi in 5 giri… 38/87 Ocon si avvicina agli scarichi di Stroll che, ancora le soft, è terzo a 22.1 da Bottas. Il canadese sta gestendo alla grande le rosse 37/87 Russell comunica che le gomme sono ottime, davvero incredibile come la W11 gestisca gli pneumatici! Sempre 2.544 di divario su ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42/87 Stroll annuncia che le gomme iniziano a cedere, il canadese è sempre terzo con le soft che hanno 42 giri! 41/87 Vettel è sempre 12° all’inseguimento di Norris, ma con le Mercedes in mezzo 40/87 In un team radio aviene comunicato che dovrà tornare ai box 5 giri dopo il previsto. Ci siamo? 39/87risponde colpo su colpo aguadagnandoli in un solo giro 354 millesimi, dopo che il finlandese aveva recuperato 3 decimi in 5 giri… 38/87 Ocon si avvicina agli scarichi di Stroll che, ancora le soft, è terzo a 22.1 da. Il canadese sta gestendo alla grande le rosse 37/87comunica che le gomme sono ottime, davvero incredibile come la W11 gestisca gli pneumatici! Sempre 2.544 di divario su ...

