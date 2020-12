LIVE F1, GP Sakhir 2020 in DIRETTA: gara alle 18.10, Mercedes per la doppietta, Ferrari per la rimonta! (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.18 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1 2020 1 Mercedes 533 2 RED BULL RACING HONDA 274 3 MCLAREN RENAULT 171 4 RACING POINT BWT Mercedes 154 5 RENAULT 144 6 Ferrari 131 7 ALPHATAURI HONDA 97 8 ALFA ROMEO RACING Ferrari 8 9 HAAS Ferrari 3 10 WILLIAMS Mercedes 0 17.15 Iniziamo l’avvicinamento alla gara odierna con la CLASSIFICA DEL MONDIALE F1 2020 1 Lewis Hamilton GBR Mercedes 332 2 Valtteri Bottas FIN Mercedes 201 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 189 4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 102 5 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT Mercedes 100 6 Charles Leclerc MON Ferrari 98 7 Lando ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI F1533 2 RED BULL RACING HONDA 274 3 MCLAREN RENAULT 171 4 RACING POINT BWT154 5 RENAULT 144 6131 7 ALPHATAURI HONDA 97 8 ALFA ROMEO RACING8 9 HAAS3 10 WILLIAMS0 17.15 Iniziamo l’avvicinamento allaodierna con la CLASSIFICA DEL MONDIALE F11 Lewis Hamilton GBR332 2 Valtteri Bottas FIN201 3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 189 4 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 102 5 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT100 6 Charles Leclerc MON98 7 Lando ...

Carissimi amici di F1GrandPrix, buonasera e benvenuti al commento del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1! A partire dalle 17:30, ci avvicineremo all’inizio ...

Formula 1, Gp Sakhir LIVE: la cronaca dalle 18,10

