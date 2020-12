LIVE Crotone Napoli Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Napoli ritorna a giocare in Serie A dopo la sfida europea contro l’AZ Alkmaar: a frapporsi ai partenopei c’è il Crotone che ha bisogno disperato di punti. La sfida allo Scida avrà inizio alle ore 18.00. Le scelte degli allenatori Stroppa si affiderà alla difesa a tre formata da Magallan, Marrone e all’ex Luperto, Molina e Reca saranno gli esterni a tutta fascia. Benali riprenderà il proprio posto in mediana assieme a Petriccione e Vulic. Coppa d’attacco classica Messias-Simy. Ancora niente Osimhen per Gattuso, che si affiderà di nuovo a Petagna titolare, con Lozano e Insigne rispettivamente a destra e sinistra, con Zielinski a svariare sulla trequarti. Centrocampo con Demme e Bakayoko e difesa formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Formazioni ufficiali Crotone (3-5-2): Cordaz; ... Leggi su giornal (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilritorna a giocare in Serie A dopo la sfida europea contro l’AZ Alkmaar: a frapporsi ai partenopei c’è ilche ha bisogno disperato di punti. La sfida allo Scida avrà inizio alle ore 18.00. Le scelte degli allenatori Stroppa si affiderà alla difesa a tre formata da Magallan, Marrone e all’ex Luperto, Molina e Reca saranno gli esterni a tutta fascia. Benali riprenderà il proprio posto in mediana assieme a Petriccione e Vulic. Coppa d’attacco classica Messias-Simy. Ancora niente Osimhen per Gattuso, che si affiderà di nuovo a Petagna titolare, con Lozano e Insigne rispettivamente a destra e sinistra, con Zielinski a svariare sulla trequarti. Centrocampo con Demme e Bakayoko e difesa formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui.(3-5-2): Cordaz; ...

