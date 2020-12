LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: la Norvegia comanda dopo la prima frazione, Italia 16ma (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 13.04: comanda la Norvegia con 0?3 di margine sulla Bielorussia e 0?9 sulla Germania. Grande ultimo giro di Lesser, mentre la Svezia è 13ma a 39?3, Bionaz al cambio è 16° a 54?8. Francia a 1’03?4 in 19ma piazza. 13.02: Ai 6.8 km Laegreid prende la vetta, a precedere Bielorussia (+0?2), USA (+4?4) e il tedesco Lesser a 5?9. Bionaz è 18° a 54?2, mentre Jacquelin è a 1’07?4. 13.00: Ai 6.1 km Doherty comanda con 2?4 su Labastau e 4?2 su Laegreid. Si mette bene per la Norvegia, visto il disastro della Francia al poligono in piedi. Bene Bionaz 17° a 51?8 dalla vetta. 12.58: Doherty (Usa) davanti a tutti con 6?4 di vantaggio sul ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DIDALLE 15.15 13.04:lacon 0?3 di margine sulla Bielorussia e 0?9 sulla Germania. Grande ultimo giro di Lesser, mentre la Svezia è 13ma a 39?3, Bionaz al cambio è 16° a 54?8. Francia a 1’03?4 in 19ma piazza. 13.02: Ai 6.8 km Laegreid prende la vetta, a precedere Bielorussia (+0?2), USA (+4?4) e il tedesco Lesser a 5?9. Bionaz è 18° a 54?2, mentre Jacquelin è a 1’07?4. 13.00: Ai 6.1 km Dohertycon 2?4 su Labastau e 4?2 su Laegreid. Si mette bene per la, visto il disastro della Francia al poligono in piedi. Bene Bionaz 17° a 51?8 dalla vetta. 12.58: Doherty (Usa) davanti a tutti con 6?4 di vantaggio sul ...

