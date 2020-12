LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: cominciata la gara, Norvegia grande favorita. L’Italia punta alla top-10 (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 12.54: Ai 3.6 km Jacquelin comanda con 0?5 su Laegreid (Norvegia) e 3?1 Pryma (Ucraina). Seguono Russia a 3?9, Stati Uniti a 4?3. 21° Bionaz a 34?4. 12.52: Dopo il primo poligono la Russia con Eliseev davanti a tutti con 1?5 di vantaggio sul francese Jacquelin e 3?9 sull’ucraino Pryma. Laegreid è quarto a 4?2. Lo svedese Flemling con tre errori (+28?4) e Bionaz 22° con due errori a 29?5. 12.50: Ci si approccia al primo poligono (a terra). 12.49: Al riferimento degli 1.8 km Laegreid (Norvegia) tira sempre le fila con Komatz (Austria) e Jacquelin (Francia) a tallonarlo. Bionaz decimo. 12.48: Laegreid forza, Austria, Germania inseguono. 13° Bionaz al passaggio ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DIDALLE 15.15 12.54: Ai 3.6 km Jacquelin comanda con 0?5 su Laegreid () e 3?1 Pryma (Ucraina). Seguono Russia a 3?9, Stati Uniti a 4?3. 21° Bionaz a 34?4. 12.52: Dopo il primo poligono la Russia con Eliseev davanti a tutti con 1?5 di vantaggio sul francese Jacquelin e 3?9 sull’ucraino Pryma. Laegreid è quarto a 4?2. Lo svedese Flemling con tre errori (+28?4) e Bionaz 22° con due errori a 29?5. 12.50: Ci si approccia al primo poligono (a terra). 12.49: Al riferimento degli 1.8 km Laegreid () tira sempre le fila con Komatz (Austria) e Jacquelin (Francia) a tallonarlo. Bionaz decimo. 12.48: Laegreid forza, Austria, Germania inseguono. 13° Bionaz al passaggio ...

