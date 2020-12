"Litiga con Agnese a Firenze e corre a Roma a smaltire la rabbia": Renzi, il disastro dietro questa foto | Guarda (Di domenica 6 dicembre 2020) Tradito dalla geolocalizzazione. Matteo Renzi pubblica un selfie e Dagospia, ma non solo, infierisce. "Ma che meraviglia correre sotto l'acqua nelle cascine deserte", scrive su Twitter il leader di Italia Viva, scattandosi una foto un po' sudato e un po' bagnato fradicio dopo una corsa mattutina. L'ex premier sostiene di essere alle Cascine, polmone verde della sua Firenze, ma la geolocalizzazione dello smartphone pare dire tutt'altro: "Roma, Lazio". Come stanno le cose? A giudicare dalla foto, ha ragione Renzi, ma sui social arrivanti ironici e illustri. "Litiga con la moglie (Agnese Renzi, ndr) a Firenze e corre fino a Roma per smaltire ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Tradito dalla geolocalizzazione. Matteopubblica un selfie e Dagospia, ma non solo, infierisce. "Ma che meravigliare sotto l'acqua nelle cascine deserte", scrive su Twitter il leader di Italia Viva, scattandosi unaun po' sudato e un po' bagnato fradicio dopo una corsa mattutina. L'ex premier sostiene di essere alle Cascine, polmone verde della sua, ma la geolocalizzazione dello smartphone pare dire tutt'altro: ", Lazio". Come stanno le cose? A giudicare dalla, ha ragione, ma sui social arrivanti ironici e illustri. "con la moglie (, ndr) afino aper...

