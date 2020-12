L' italiano Orsato nominato miglior arbitro del 2020

(Di domenica 6 dicembre 2020) Danieleè statointernazionale deldell'Iffhs (International Federation of Football History & Statistics). Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha commentato ...

elenacoluzzi : Con la partita di ieri #Orsato è stato la vergogna dell’arbitraggio italiano andrebbe radiato seduta stante !! #JuventusTorino - vincenzodesa : @piperitafrancy Orsato probabilmente è il miglior arbitro italiano e forse d'Europa. Se l'ha cacciato significa che… - BillyCostigan17 : @AirJordan185 Perché Rincon su Dybala? È andato anche a muso duro verso Dybala. Orsato è il miglior arbitro italian… - luca_carioli : @FabioCasalucci Infatti ho scritto pessimo OGGI. Che sia il più bravo arbitro italiano lo sappiamo. Però stasera ha… - ShootersykEku : #Orsato è il miglior arbitro italiano,e forse nel mondo...La sportività nel dirigere partite fa di questi un person… -

Ultime Notizie dalla rete : italiano Orsato

L'arbitro internazionale premiato dall'Iffhs. Il presidente della Figc Gravina: "Riconoscimento straordinario per il livello generale della scuola arbitrale italiana" ...(ANSA) – ROMA, 06 DIC – “È un riconoscimento straordinario per le qualità personali di Daniele Orsato e per il livello generale della scuola arbitrale italiana”. Così il presidente della Figc, Gabriel ...