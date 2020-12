Lezioni in estate? Azzolina: possibile per recuperare lezioni, ma non ad agosto . Scuola di domenica non è perseguibile (Di domenica 6 dicembre 2020) Lucia Azzolina a l'Aria di domenica su La7. Allungare l'anno scolastico? "E' una proposta che il ministero dell'Istruzione ha fatto alle Regioni in questi giorni", ha detto Azzolina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 dicembre 2020) Luciaa l'Aria disu La7. Allungare l'anno scolastico? "E' una proposta che il ministero dell'Istruzione ha fatto alle Regioni in questi giorni", ha detto. L'articolo .

VanRieebek : RT @BaglioniLaura: @sbonaccini Carissimo i quasi mille morti sono anche opera sua. Le ricordo i non controlli sulle spiagge questa estate,… - BaglioniLaura : @sbonaccini Carissimo i quasi mille morti sono anche opera sua. Le ricordo i non controlli sulle spiagge questa est… - MalaR1der : @OsMirco @FBiasin Non è stata tanto l'estate il problema ma voler riaprire tutte le scuole e gli uffici a settembre… - Emanule94671372 : @Misurelli77 Questo è quello che questa estate insultava tutti quelli che dicevano di stare attenti perchè ci sareb… - apifrizzoIe : Menomale che nonostante il confinamento e le lezioni online mi sono fatta nuovi amici quest'estate al centro estivo… -