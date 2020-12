Lewandowski: “Miei idoli Henry e Del Piero. Il Fifa The Best sarebbe premio per tutto il Bayern. Messi? Uno come lui ogni 100 anni” (Di domenica 6 dicembre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni di Olé dal centravanti del Bayern Monaco e della Polonia Robert Lewandowski. L'attaccante dei tedeschi è reduce da una stagione ricca di successi e di gol che potrebbero portarlo a vincere il premio Fifa The Best che quest'anno avrà un'importanza maggiore vista la mancata assegnazione del Pallone d'Oro per decisione di France Football. Il bomber ha commentato le vicende legate al calcio tedesco ma soprattutto ha raccontato alcune particolarità inedite della sua vita calcistica anche dell'infanzia.Lewandowski si racconta a 360°caption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="592" Lewandowski (getty images)/captionParte dalla giovane età Lewandowski e si racconta da quando ... Leggi su itasportpress (Di domenica 6 dicembre 2020) Lunga ed interessante intervista rilasciata ai microfoni di Olé dal centravanti delMonaco e della Polonia Robert. L'attaccante dei tedeschi è reduce da una stagione ricca di successi e di gol che potrebbero portarlo a vincere ilTheche quest'anno avrà un'importanza maggiore vista la mancata assegnazione del Pallone d'Oro per decisione di France Football. Il bomber ha commentato le vicende legate al calcio tedesco ma sopratha raccontato alcune particolarità inedite della sua vita calcistica anche dell'infanzia.si racconta a 360°caption id="attachment 1004237" align="alignnone" width="592"(getty images)/captionParte dalla giovane etàe si racconta da quando ...

ItaSportPress : Lewandowski: 'Miei idoli Henry e Del Piero. Il Fifa The Best sarebbe premio per tutto il Bayern. Messi? Uno come lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lewandowski “Miei Champions League, Salisburgo-Bayern Monaco: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli