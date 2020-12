L’esondazione del Panaro

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il fiumeha rotto gli argini a Castelfranco e sono in corso le evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese. I vigili del fuoco, spiegano che sul posto sono state inviate sezioni operative dalla Toscana e dal Piemonte. La sindaca di Nonantola Federica Nannetti avverte: ATTENZIONE – ROTTURA ARGINEAttenzione, si è verificata una rottura dell’argine del, in territorio di Castelfranco, all’altezza di via Tronco. Gli abitanti di Bagazzano si spostino ai piani alti. Sono sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile per assistere la popolazione, AIPO sta intervenendo sull’argine. Per necessità, chiamare il numero 059896540 (non il numero del Sindaco). Il comune di Castelfranco Emilia avverte: In seguito alla rottura di una parte di argine tra #Gaggio e #FossaltaBagazzano si sono attivate una ...