L’esodo dalla Lombardia in Svizzera per il vaccino antinfluenzale

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) Inilnon si trova e anche quando si trova, nelle strutture private, costa 65 euro. Inil prezzo è molto minore. Ed è anche facile da trovare. Ecco perchè, racconta la Stampa, molti lombardi si fanno una gita oltre confine per procurarselo. Soprattutto ora che la campagna vaccinale nel paese elvetico è giunta alla fine e anche chi non è svizzero può comprarlo senza divieti: Ma i vaccini antinfluenzali, inpiù rari del panda, si trovano senza problemi appena al di là della frontiera, nel Canton Ticino. Basta fare «la gita a Chiasso», come la chiamava Arbasino, per tornare vaccinati, se non dal Covid, almeno dall’influenza di stagione. E anche spendendo meno che nel favoloso mondo della sanità lombarda. Così, le farmacie elvetiche sono prese d’assalto ...