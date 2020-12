L’Eredità, parla il campione Massimo Cannoletta: “Ricevo messaggi ammiccanti, ma non divulgo per rimorchiare. Cosa farò a casa? 7 giorni sul divano” (Di domenica 6 dicembre 2020) “I beni materiali? Non mi interessano, con i soldi vinti potrei regalarmi un viaggio. Ho promesso ai miei nipoti di portarli in Colombia”. A parlare in una intervista al Messaggero è Massimo Cannoletta, 46 anni, da Acquarica di Lecce, frazione di Vernole, da oltre un mese “idolo” indiscusso dei fan delL’Eredità, il quiz televisivo pre-serale di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Il super–campione non sbaglia un colpo e anche ieri, nell’ultima puntata, ha portato a casa ulteriori 50mila euro, raggiungendo così un montepremi da record da oltre 250mila euro in gettoni d’oro, anche se “non mi sono informato su quanto mi resterà in tasca”. Gentiluomo, tanto da sbagliare apposta una domanda per favorire un concorrente “più bravo” qualche giorno fa, e per certi versi “sex symbol”, tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) “I beni materiali? Non mi interessano, con i soldi vinti potrei regalarmi un viaggio. Ho promesso ai miei nipoti di portarli in Colombia”. Are in una intervista al Messaggero è, 46 anni, da Acquarica di Lecce, frazione di Vernole, da oltre un mese “idolo” indiscusso dei fan del, il quiz televisivo pre-serale di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Il super–non sbaglia un colpo e anche ieri, nell’ultima puntata, ha portato aulteriori 50mila euro, raggiungendo così un montepremi da record da oltre 250mila euro in gettoni d’oro, anche se “non mi sono informato su quanto mi resterà in tasca”. Gentiluomo, tanto da sbagliare apposta una domanda per favorire un concorrente “più bravo” qualche giorno fa, e per certi versi “sex symbol”, tanto ...

