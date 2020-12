l'era della immondizia cosmica (Di domenica 6 dicembre 2020) Milioni di detriti in orbita intorno alla Terra: pezzi di satelliti, rottami, frammenti di missili con la potenza distruttiva di un proiettile di caccia grossa... Uno spazio dove le collisioni (e le cadute) sono diventate un pericolo troppo grosso per poterlo ancora ignorare. Se in una notte limpida alzate gli occhi al cielo, stupefatti dalla quantità di stelle che luccicano sopra le vostre teste, sappiate che molti dei corpi celesti sono costituiti da ben più prosaica spazzatura. cosmica, certo, ma pur sempre spazzatura. Detriti di satelliti, pezzi di sonde, bulloni, frammenti di navicelle, polvere metallica proveniente da scontri e impatti fra tutti gli oggetti che, in 60 anni di spensierata esplorazione spaziale, abbiamo lanciato oltre la nostra atmosfera. Dove non c'è, purtroppo, una gigantesca ramazza che li spazzerà via. Di «immondizia» orbitante ... Leggi su panorama (Di domenica 6 dicembre 2020) Milioni di detriti in orbita intorno alla Terra: pezzi di satelliti, rottami, frammenti di missili con la potenza distruttiva di un proiettile di caccia grossa... Uno spazio dove le collisioni (e le cadute) sono diventate un pericolo troppo grosso per poterlo ancora ignorare. Se in una notte limpida alzate gli occhi al cielo, stupefatti dalla quantità di stelle che luccicano sopra le vostre teste, sappiate che molti dei corpi celesti sono costituiti da ben più prosaica spazzatura., certo, ma pur sempre spazzatura. Detriti di satelliti, pezzi di sonde, bulloni, frammenti di navicelle, polvere metallica proveniente da scontri e impatti fra tutti gli oggetti che, in 60 anni di spensierata esplorazione spaziale, abbiamo lanciato oltre la nostra atmosfera. Dove non c'è, purtroppo, una gigantesca ramazza che li spazzerà via. Di «» orbitante ...

borghi_claudio : Non so se vi rendete conto. Gualtieri non aveva mandato, era soaventato dalla mia diffida e costui si è prestato pe… - reportrai3 : È morto a 84 anni in una clinica romana Enrico Nicoletti, era ritenuto il cassiere della Banda della Magliana. Paol… - welikeduel : 'Era uno spazio vuoto, noi l'abbiamo riempito con i nostri sogni. Qui si incontrano i bambini del quartiere, chi no… - travan28 : RT @Moonlightshad1: Qui era quando nei nodi non sciolti della sanità ci entrava Serracchiani. #MES #Renzi - pausinismile : @hopeshunters Sono stata fino alle 4 e mezza del mattino a riguardare le scene della sesta e settima puntata perchè… -

Ultime Notizie dalla rete : era della Recensione Hyrule Warriors: L’era della calamità: più di un Musou (foto e video) Smartworld Covid a Caserta: morto Iannattone, medico eroe dell'equipe prevenzione

«Un uomo d'oro, di grande umanità, che ha dato tutto per il lavoro, l'Asl, la comunità. Un martire del Covid come tutti gli altri medici e operatori sanitari che ...

Coronavirus a Roma: festa senza regole in una casa vacanze, sanzionati 14 giovani

Tra loro anche due minorenni. All’arrivo dei vigili hanno inutilmente tentato di nascondersi sotto i letti e negli armadi. Ulteriori approfondimenti di carattere amministrativo nei confronti del titol ...

«Un uomo d'oro, di grande umanità, che ha dato tutto per il lavoro, l'Asl, la comunità. Un martire del Covid come tutti gli altri medici e operatori sanitari che ...Tra loro anche due minorenni. All’arrivo dei vigili hanno inutilmente tentato di nascondersi sotto i letti e negli armadi. Ulteriori approfondimenti di carattere amministrativo nei confronti del titol ...