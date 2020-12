Leonardo: “Per Mbappé rinnovo vicino. Messi? Non è il momento di parlarne” (Di domenica 6 dicembre 2020) Intervistato da Canal+, il ds del PSG, Leonardo, ha parlato in merito al rinnovo di Mbappè e di Messi. Queste le sue parole: “Messi è un giocatore del Barcellona. Quando toccano i nostri giocatori non siamo contenti, allora non dobbiamo toccare i giocatori degli altri. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e della rosa che abbiamo. Se verrà qui al PSG? Non è il momento di parlarne”. Su Mbappè: “Il rinnovo di Mbappé? Ne parliamo, c’è voglia di parlarne, penso che ne abbia voglia anche lui. Ora è il momento di avere un’idea più chiara sul futuro, penso che abbiamo fatto passi avanti rispetto a dieci-quindici giorni fa”. Foto: Sito PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Intervistato da Canal+, il ds del PSG,, ha parlato in merito aldi Mbappè e di. Queste le sue parole: “è un giocatore del Barcellona. Quando toccano i nostri giocatori non siamo contenti, allora non dobbiamo toccare i giocatori degli altri. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e della rosa che abbiamo. Se verrà qui al PSG? Non è ildi. Su Mbappè: “Ildi? Ne parliamo, c’è voglia di parlarne, penso che ne abbia voglia anche lui. Ora è ildi avere un’idea più chiara sul futuro, penso che abbiamo fatto passi avanti rispetto a dieci-quindici giorni fa”. Foto: Sito PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

