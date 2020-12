Leicester, Vardy segna al 90? e spacca la bandierina – VIDEO (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vittoria all’ultimo respiro per il Leicester che si impone per 2-1 sul campo dello Sheffield United grazie ad un gol al 90? di Jamie Vardy Vittoria all’ultimo respiro per il Leicester che si impone per 2-1 sul campo dello Sheffield United grazie ad un gol al 90? di Jamie Vardy. L’attaccante inglese, nel corso della sua esultanza, ha spaccato la bandierina colpendola in scivolata. ????? ???? ?? pic.twitter.com/vMamtaG4Eg — Leicester City (@LCFC) December 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vittoria all’ultimo respiro per ilche si impone per 2-1 sul campo dello Sheffield United grazie ad un gol al 90? di JamieVittoria all’ultimo respiro per ilche si impone per 2-1 sul campo dello Sheffield United grazie ad un gol al 90? di Jamie. L’attaccante inglese, nel corso della sua esultanza, hato lacolpendola in scivolata. ????? ???? ?? pic.twitter.com/vMamtaG4Eg —City (@LCFC) December 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com

