"Lei sceriffo con un condannato come vice". Giletti sgancia la bomba in diretta: De Luca, il caso che fa tremare il Pd (Di domenica 6 dicembre 2020) "Che segnale diamo alla gente onesta?". A Non è l'Arena Massimo Giletti torna ad attaccare Vincenzo De Luca. Questa volta, nella puntata di domenica 6 dicembre, il conduttore di La7 racconta di una vicenda legata al governatore della Campania che ha dell'incredibile: "De Luca in questi giorni - ha fatto sapere Giletti - ha nominato come suo 'segretario particolare' un condannato ad un anno e mezzo nel 2015". E ancora: "De Luca giustamente lo scaricò, e ora lo ha fatto tornare alle sue dipendenze. come è possibile che nessuno dice niente? Se lo avesse fatto Matteo Salvini e Giorgia Meloni cosa sarebbe successo e cosa staremmo dicendo e scrivendo? La situazione è preoccupante. Un governatore che sceglie un ...

