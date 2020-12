Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Genoa

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il posticipo del lunedì (ore 20.45) trachiuderà la decima giornata di Serie A. Tra i viola dovrebbe toccare a Borja Valero dall’inizio, in coppia con Amrabat, in mediana. Davanti spazio a Vlahovic. Neldubbio Perin, che potrebbe recuperare in extremis. Altrimenti gioca Paleari. Maran potrebbe anche optare per un 4-4-2, utilizzando Luca Pellegrini e Ghiglione come esterni di centrocampo e inserendo Zapata.(4-2-3-1) – Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Amrabat, Borja Valero; Callejon, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. All.: Prandelli(3-5-2) – Paleari; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Lerager, Badelj, Rovella, Luca Pellegrini; Scamacca, Shomurodov. All.: Maran. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.