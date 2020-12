Le terrificanti Avventure di Sabrina | nuova stagione su Netflix

(Di domenica 6 dicembre 2020) In arrivo il 31 Dicembre laconclusiva della serie“ledi”. Ben oltre le aspettative degli stessi fan, siamo arrivati a ben 4 stagioni su uno dei remake più riusciti di sempre. La serie, arrivata ormai allaconclusiva, sarà disponibile sudal 31 Dicembre. Ispirata alla omonima serie di fumetti, reinterpreta in chiave gotica e dark uno dei personaggi emblematici delle serie tv Articolo completo: dal blog SoloDonna

Le Terrificanti Avventure di Sabrina sta per giungere al termine, ma pare che la quarta stagione avrà un finale davvero epico ...Le Terrificanti Avventure di Sabrina il trailer degli ultimi otto episodi in arrivo il 31 dicembre su Netflix per un capodanno da paura ...