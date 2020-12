Le pagelle del Parma – Gervinho non si accende | si salvano in pochi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilnon va oltre lo zero a zero contro il Benevento al Tardini. Ledei gialloblu. Sepe 6: Un’incertezza sul destro di Improta, fortunato sul colpo di testa del partenopeo e sulla conclusione di Lapadula nel finale. Busi 6: Seconda presenza da titolare, ha di fronte Caprari che affonda poco il colpo. Se la cava bene anche su Improta poco prima di abbandonare il campo. (43’st Gagliolo s.v.) Bruno Alves 6,5: Un solo anticipo, decisivo, su Lapadula a inizio ripresa. Ma vale quanto un gol. Osorio 6: Gara con poche sbavature per il venezuelano, accorto e pulito in marcatura e in anticipo. Iacoponi 6: Non spinge ma non si fa nemmeno notare per episodi negativi, ben coadiuvato dal lavoro di Kurtic. Hernani 5,5: Inizia male con un fallaccio su Improta, ma nel secondo tempo dà vita all’azione ...