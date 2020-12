Le bugie di Conte Pinocchio non finiscono mai: ecco le ultime parole famose del premier (video) (Di domenica 6 dicembre 2020) Potevamo intitolare questo articolo “Tutte le bugie di Conte Pinocchio”. Ma non avevamo spazio sufficiente per elencare tutte le bugie di Conte. Quindi vi dovrete acContentare di una piccola antologia. Una versione light, ma emblematica. Come pure abbiamo scelto un solo video tra le decina a disposizione. Quello del 6 aprile in cui annunciava la potenza di fuoco di “400 miliardi di euro per gli italiani”. Ne sono arrivati, a malapena, dieci. Appena 390 miliardi di meno. Promesse da Pinocchio. Anzi, da Conte. «Siamo prontissimi, continuiamo costantemente ad aggiornarci costantemente con il ministro Speranza, abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili»: 27 gennaio, durante la puntata di Otto e mezzo, il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 dicembre 2020) Potevamo intitolare questo articolo “Tutte ledi”. Ma non avevamo spazio sufficiente per elencare tutte ledi. Quindi vi dovrete acntare di una piccola antologia. Una versione light, ma emblematica. Come pure abbiamo scelto un solotra le decina a disposizione. Quello del 6 aprile in cui annunciava la potenza di fuoco di “400 miliardi di euro per gli italiani”. Ne sono arrivati, a malapena, dieci. Appena 390 miliardi di meno. Promesse da. Anzi, da. «Siamo prontissimi, continuiamo costantemente ad aggiornarci costantemente con il ministro Speranza, abbiamo adottato tutti i protocolli di prevenzione possibili e immaginabili»: 27 gennaio, durante la puntata di Otto e mezzo, il ...

Ultime Notizie dalla rete : bugie Conte Conte chiude rifilandoci bugie Il Tempo Su Mes incognita M5s, Renzi alza posta Recovery

Conte ottimista: 'Governo regge'. Leader Italia Viva: 'Se va sotto sul Mes il premier dovrebbe dimettersi'. Di Maio: 'Non diamo il fianco a chi vuole sostituire il presidente del Consiglio' Il 9, in A ...

Di Maio: “Sento tante bugie, Mercoledì non si vota sul Mes”

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato che nella giornata di mercoledì non ci saranno votazioni sul Mes.

