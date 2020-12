“Le bestie che estraggono l’Adrenocromo dai bambini rapiti” – il Patriota Q torna sempre sul meme del misfatto (Di domenica 6 dicembre 2020) “Le bestie che estraggono l’Adrenocromo dai bambini rapiti” è un post che ci è stato sottoposto. sempre da post legati alla galassia dei QAnon. Premessa: la monotonia del Patriota Q Naturalmente, riconoscibili per l’assoluta monotonia con cui i QAnon sono passati dalle dichiarazioni di vittoria a rifriggere gli stessi trending topic. Come abbiamo già dimostrato ormai lo scopo non è più promuovere la benevola dittatura Mondiale Trumpista che porterà Trump ad essere Dio Imperatore del Mondo col Patriota Q suo profeta. Ma, come in tutte le Apocalissi, descrivere il mondo come un posto empio e pieno di crudeltà serve solo a provare la fede degli Adepti. Sostanzialmente, se Trump ha perso le elezioni, se il mondo è governato dai Pedofili Satanisti ... Leggi su bufale (Di domenica 6 dicembre 2020) “Lechedaiè un post che ci è stato sottoposto.da post legati alla galassia dei QAnon. Premessa: la monotonia delQ Naturalmente, riconoscibili per l’assoluta monotonia con cui i QAnon sono passati dalle dichiarazioni di vittoria a rifriggere gli stessi trending topic. Come abbiamo già dimostrato ormai lo scopo non è più promuovere la benevola dittatura Mondiale Trumpista che porterà Trump ad essere Dio Imperatore del Mondo colQ suo profeta. Ma, come in tutte le Apocalissi, descrivere il mondo come un posto empio e pieno di crudeltà serve solo a provare la fede degli Adepti. Sostanzialmente, se Trump ha perso le elezioni, se il mondo è governato dai Pedofili Satanisti ...

paolaturci : Per le bestie: al post di ieri ho omesso la fonte. - nessunn6 : RT @nuovalepanto: @marattin Giggì, sei uno stronzo comunista di merda. Non te la prendere. Tu vorresti tornare ai bei tempi del dopoguerra.… - Fra74111 : RT @lorenza_bezze: Ma questa la paghiamo noi? Non si prendono per il collo neanche le bestie - ylesweet666 : Bestie schifose. Anziana muore di Covid in ospedale: i vicini entrano in casa e le rubano 14mila euro - alfredobianchi : @GiorgiaMeloni @ilmessaggeroit @FratellidItalia C'è qualche correlazione tra le due situazioni. Se affondiamo qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Le bestie Kaavan, l’elefante più solo al mondo, è libero (grazie alla «fata madrina» Cher) Corriere della Sera