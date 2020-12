Landini “sbagliato non coinvolgere mondo del lavoro per cambiare Paese” (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo sta davvero sbagliando. Non è questo il metodo: non si può pensare di disegnare il futuro dell'Italia, grazie alle straordinarie risorse che arrivano dall'Europa, senza coinvolgere, nelle decisioni strategiche e sui risultati attesi, il mondo del lavoro. E' un errore”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in un'intervista a la Repubblica.“Apprendo dai giornali – aggiunge – che lunedì prossimo ci sarà una riunione del Consiglio dei ministri che deciderà sia la governance per la gestione degli investimenti, sia i progetti e che poi ci sarà un confronto con le parti sociali.Trovo sbagliato questo metodo già, purtroppo, utilizzato per la legge di Bilancio. Tra l'altro, non erano questi gli impegni presi dal governo con i sindacati ad ottobre”.“Non chiedo – sottolinea ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo sta davvero sbagliando. Non è questo il metodo: non si può pensare di disegnare il futuro dell'Italia, grazie alle straordinarie risorse che arrivano dall'Europa, senza, nelle decisioni strategiche e sui risultati attesi, ildel. E' un errore”. Così Maurizio, segretario generale della Cgil, in un'intervista a la Repubblica.“Apprendo dai giornali – aggiunge – che lunedì prossimo ci sarà una riunione del Consiglio dei ministri che deciderà sia la governance per la gestione degli investimenti, sia i progetti e che poi ci sarà un confronto con le parti sociali.Trovo sbagliato questo metodo già, purtroppo, utilizzato per la legge di Bilancio. Tra l'altro, non erano questi gli impegni presi dal governo con i sindacati ad ottobre”.“Non chiedo – sottolinea ...

