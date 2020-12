L’Abruzzo torna in zona arancione, il governatore firma l’ordinanza (Di domenica 6 dicembre 2020) Abruzzo zona arancione, il governatore firma l’ordinanza per uscire dalla zona rossa L’Abruzzo, l’unica regione ancora in zona rossa, inizia il rientro in zona arancione. Il presidente della Regione Marco Marsilio (esponente di Fdi, alla guida di una giunta di centrodestra) ha infatti firmato l’ordinanza per il rientro della regione in zona arancione. l’ordinanza ha efficacia dal momento della sua pubblicazione, cioè già da domani. Da lunedì 7 dicembre quindi sul territorio regionale delL’Abruzzo vige la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni, partendo con la riapertura degli esercizi commerciali. Il ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) Abruzzo, ilper uscire dallarossa, l’unica regione ancora inrossa, inizia il rientro in. Il presidente della Regione Marco Marsilio (esponente di Fdi, alla guida di una giunta di centrodestra) ha infattitoper il rientro della regione inha efficacia dal momento della sua pubblicazione, cioè già da domani. Da lunedì 7 dicembre quindi sul territorio regionale delvige la disciplina prevista nelle cosiddette zone arancioni, partendo con la riapertura degli esercizi commerciali. Il ...

infoitinterno : L'ABRUZZO TORNA IN ZONA ARANCIONE, ORDINANZA DEL PRESIDENTE MARSILIO - infoitinterno : L'Abruzzo torna in zona Arancione a partire da lunedì 7 dicembre, firmata l'ordinanza - sorridimishay : ah ma quindi da domani all’improvviso l’Abruzzo torna in zona arancione?? - n_Massimo : RT @redazionetgmax: #Marsilio firma l’ordinanza, #Abruzzo torna in zona arancione #covid19 - FeelFilippo : RT @Marzia_M: Con un’ordinanza del presidente #Marsilio da domani l’#Abruzzo torna ad essere #zonaarancione. -

