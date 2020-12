LA TRUFFA IN GEORGIA, E L’ARROGANZA DI SOROS di Gianmarco Landi (Di domenica 6 dicembre 2020) In un comizio affollatissimo ieri notte a Valdosta in GEORGIA, Donald J. Trump ha supportato il senatore David Perdue e la senatrice Kelly Loeffler, nelle due sfide di ballottaggio senatoriale decisive per stabilire la maggioranza al Senato. La situazione attuale vede occupate 98 poltrone delle 100 senatoriali, di cui 50 da Repubblicani e 48 da Democratici, perciò il GOP avrebbe la maggioranza se almeno una delle due sfide in GEORGIA fosse vinta il prossimo 5 di gennaio. Nel corso dell’evento di ieri Trump ha riaffermato di ritenersi il legittimo vincitore della sfida presidenziale, e attraverso dei video ha mostrato in piazza la colossale TRUFFA elettorale compiuta in GEORGIA, uno stato tradizionalmente repubblicano. Sono stati mostrati in alcuni video ampi scorci di truffe elettorali realizzate nel corso della ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 6 dicembre 2020) In un comizio affollatissimo ieri notte a Valdosta in, Donald J. Trump ha supportato il senatore David Perdue e la senatrice Kelly Loeffler, nelle due sfide di ballottaggio senatoriale decisive per stabilire la maggioranza al Senato. La situazione attuale vede occupate 98 poltrone delle 100 senatoriali, di cui 50 da Repubblicani e 48 da Democratici, perciò il GOP avrebbe la maggioranza se almeno una delle due sfide infosse vinta il prossimo 5 di gennaio. Nel corso dell’evento di ieri Trump ha riaffermato di ritenersi il legittimo vincitore della sfida presidenziale, e attraverso dei video ha mostrato in piazza la colossaleelettorale compiuta in, uno stato tradizionalmente repubblicano. Sono stati mostrati in alcuni video ampi scorci di truffe elettorali realizzate nel corso della ...

