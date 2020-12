La Ternana non si ferma più, Piacenza a valanga. Tutti i risultati del pomeriggio di Serie C (Di domenica 6 dicembre 2020) Decimo successo consecutivo per la Ternana, il Foggia supera il Palermo, 6-0 del Piacenza alla Pro Sesto. Ecco Tutti i risultati della 14^ di Serie C di oggi pomeriggio: GIRONE A Albinoleffe – Olbia 0-0 Carrarese – Pergolettese 1-2 Grosseto – Novara 1-1 Juventus U23 – Pro Patria 3-1 Lecco – Pistoiese 4-1 Lucchese – Alessandria 0-2 Piacenza – Pro Sesto 6-0 Pontedera – Como 2-2 GIRONE BArezzo – Sudtirol 0-4 Ravenna – Padova 1-3 Triestina – Sambenedettese 0-1 GIRONE CFoggia-Palermo 2-0 Catania – Cavese 1-1 Potenza – Viterbese 2-3 Teramo – Vibonese 2-2 Ternana – Bisceglie 3-0 Foto: Logo Ternana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Decimo successo consecutivo per la, il Foggia supera il Palermo, 6-0 delalla Pro Sesto. Eccodella 14^ diC di oggi: GIRONE A Albinoleffe – Olbia 0-0 Carrarese – Pergolettese 1-2 Grosseto – Novara 1-1 Juventus U23 – Pro Patria 3-1 Lecco – Pistoiese 4-1 Lucchese – Alessandria 0-2– Pro Sesto 6-0 Pontedera – Como 2-2 GIRONE BArezzo – Sudtirol 0-4 Ravenna – Padova 1-3 Triestina – Sambenedettese 0-1 GIRONE CFoggia-Palermo 2-0 Catania – Cavese 1-1 Potenza – Viterbese 2-3 Teramo – Vibonese 2-2– Bisceglie 3-0 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

