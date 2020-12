La street art racconta le emoglobinopatie

Leggi su corrierenazionale

(Di domenica 6 dicembre 2020) Laart per parlare di: al via la campagna Novartis “Blood Artists” per far capire cosa vuol dire convivere con talassemia e anemia falciforme Tre storie, tre protagonisti e tre artisti per sensibilizzare sulla talassemia e l’anemia falciforme, due patologie ereditarie del sangue che in Italia colpiscono migliaia di persone, e sull’importanza delle donazioni di sangue,… L'articolo Corriere Nazionale.