La Spagna celebra la sua Costituzione ma è lacerata da spinte indipendentiste

(Di domenica 6 dicembre 2020) Un paese disgregato. Così appare oggi la, stretta com’è tra lee lo smarrimento dell’istituzione monarchica. Pochi giorni fa Bildu, il partito secessionista basco nato dalle ceneri di Herri Batasuna, formazione un tempo vicina al terrorismo dell’Eta, ha rilanciato un progetto già noto: costruire la repubblica confederale con due regioni del nord, i Paesi Baschi e la Navarra. Altro nuovo Stato repubblicano vorrebbero edificarlo trecento chilometri a sud-est, in Catalogna, dove il 1 ottobre di appena tre anni fa, un improvvisato referendum, dichiarato illegittimo dal Tribunale costituzionale di Madrid, chiamava i cittadini a decidere “Volete che la Catalogna sia uno Stato indipendente in forma di repubblica?”. Una consultazione analoga per il “derecho a decidir” vorrebbero ora organizzarla nelle regioni del ...