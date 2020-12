La sinistra vuole andare oltre l’alleanza con i grillini, ma oltre i grillini c’è la destra (Di domenica 6 dicembre 2020) Come dice la formula sui social, pare che la sinistra debba ripartire dai Cinquestelle e dal governo Conte. Almeno a stare a sentire i grandi vecchi (anche quelli anagraficamente non tali) che Massimo D’Alema ha riunito intorno a un tavolo virtuale per parlare nientemeno che del “Cantiere della sinistra”, tema del nuovo numero della rivista di Italianieuropei. Dibattitone con svolazzi di livello e altrettante chiacchiere non da bar ma diciamo a cena tra amici, i capi di un tempo (Massimo D’Alema, Giuliano Amato), i leader attuali (Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Dario Franceschini, Roberto Speranza), uno a cavallo di due ere (Goffredo Bettini), due intellettuali di diversa sinistra (Ida Dominijanni, Nadia Urbinati), una giovane promessa (Elly Schlein), una mescolanza potenzialmente interessante di biografie, culture, tic: se non fosse ... Leggi su linkiesta (Di domenica 6 dicembre 2020) Come dice la formula sui social, pare che ladebba ripartire dai Cinquestelle e dal governo Conte. Almeno a stare a sentire i grandi vecchi (anche quelli anagraficamente non tali) che Massimo D’Alema ha riunito intorno a un tavolo virtuale per parlare nientemeno che del “Cantiere della”, tema del nuovo numero della rivista di Italianieuropei. Dibattitone con svolazzi di livello e altrettante chiacchiere non da bar ma diciamo a cena tra amici, i capi di un tempo (Massimo D’Alema, Giuliano Amato), i leader attuali (Nicola Zingaretti, Matteo Renzi, Dario Franceschini, Roberto Speranza), uno a cavallo di due ere (Goffredo Bettini), due intellettuali di diversa(Ida Dominijanni, Nadia Urbinati), una giovane promessa (Elly Schlein), una mescolanza potenzialmente interessante di biografie, culture, tic: se non fosse ...

Capezzone : Oggi ci sono due tipi di critiche al cdx. Qualcuno (@jimmomo su @atlanticomag, ad es) è severo ma palesemente per A… - Antonio_Tajani : Hanno tirato giù la maschera. La Sinistra al governo vuole introdurre nella manovra una nuova #patrimoniale. Ecco p… - LegaSalvini : MANOVRA, LA SOLITA SINISTRA VUOLE FARE LA PATRIMONIALE. 'RAPINA SUI CONTI CORRENTI' - mariaprodi : @PLCastagnetti No. Non i cattolici. Non è l'ulivo che vuole. Vuole i cattolici che votano sinistra. Vuole un partit… - anitaelaura : Ma chi vuole prendere in giro? Quelli di sinistra....una cosa sola sta mandando avanti bene: l affare immigrazione -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra vuole Manovra, la solita sinistra vuole fare la patrimoniale. "Rapina sui conti correnti" Il Tempo Mignanelli in pole a sinistra Scappini in attacco con Monachello o Spagnoli

È senza dubbio il reparto avanzato quello che può riservare le novità maggiori in casa Modena. Con un gol su azione lontano sette gare e gli errori di Cesena da cancellare, Mignani dovrà decidere se p ...

"Sistema Catania": Villari (sinistra) saluta il ritorno a Palazzo di Pogliese (destra)

Politica - 06/12/2020. Gianni Villari saluta con sincero entusiasmo il ritorno di Salvo Pogliese alla carica di sindaco di Catania. Lo fa sapere con un commento di Facebook in cui esprime la propria v ...

È senza dubbio il reparto avanzato quello che può riservare le novità maggiori in casa Modena. Con un gol su azione lontano sette gare e gli errori di Cesena da cancellare, Mignani dovrà decidere se p ...Politica - 06/12/2020. Gianni Villari saluta con sincero entusiasmo il ritorno di Salvo Pogliese alla carica di sindaco di Catania. Lo fa sapere con un commento di Facebook in cui esprime la propria v ...