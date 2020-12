La rivolta grillina arriva fin dentro il governo Lui? Il sottosegretario che può far cadere Conte

(Di domenica 6 dicembre 2020) "La coppia non tratta". Alessandro Di Battista e Davide Casaleggio hanno intenzione di farGiuseppee riprendere in mano il Movimento 5 Stelle, strappandolo agi Di Maio. Il guaio, spiega il Giornale, è che la "campagna acquisti" dei ribelli grillini èta finil. "Il primo che potrebbe saltare nella schiera del Dibba è Angelo Tofalo,alla Difesa", rivela il retroscena. L'indizio? Tra i firmatari del documento contro il Mes che la fronda ha spedito a Vito Crimi c'è Emanuela Corda, fedelissima di Tofalo. Ilstarebbe meditando di passare con Dibba perché teme di perdere la poltrona nel rimpasto a trazione Pd-Italia Viva. E se sul Mes si arriverà a una ricucitura, anche per le pressioni ...

