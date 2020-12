La Regina pronta per il vaccino. Kate Middleton e William dovranno aspettare (Di domenica 6 dicembre 2020) La Regina e il principe Filippo d’Edimburgo riceveranno nelle prossime settimane il vaccino anti-Covid. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, la Sovrana, 94 anni, e il suo consorte, 99 anni, saranno vaccinati a breve, ricevendo la prima dose di vaccino Pfizer-BioNTech anti-Covid. I reali, spiegano fonti di Palazzo, hanno specificato di non volere nessun tipo di favoritismo e di essere pronti a vaccinarsi per dare il buon esempio ai sudditi. Data l’età, Elisabetta II e il principe Filippo fanno parte di quella fascia di popolazione – gli ultraottantenni – che riceverà per prima il vaccino anti-Coronavirus. Gli insider hanno dunque garantito che si “metteranno in fila”, proprio come tutti gli altri. Il Daily Mail spiega anche che Kate Middleton e William non ... Leggi su dilei (Di domenica 6 dicembre 2020) Lae il principe Filippo d’Edimburgo riceveranno nelle prossime settimane ilanti-Covid. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, la Sovrana, 94 anni, e il suo consorte, 99 anni, saranno vaccinati a breve, ricevendo la prima dose diPfizer-BioNTech anti-Covid. I reali, spiegano fonti di Palazzo, hanno specificato di non volere nessun tipo di favoritismo e di essere pronti a vaccinarsi per dare il buon esempio ai sudditi. Data l’età, Elisabetta II e il principe Filippo fanno parte di quella fascia di popolazione – gli ultraottantenni – che riceverà per prima ilanti-Coronavirus. Gli insider hanno dunque garantito che si “metteranno in fila”, proprio come tutti gli altri. Il Daily Mail spiega anche chenon ...

