La regina Elisabetta, già pronta per il vaccino anti-Covid: «D’esempio contro la disinformazione» (Di domenica 6 dicembre 2020) Operazione Courageous. L’Inghilterra si prepara al più grande piano di vaccinazione della sua storia e la regina Elisabetta è naturalmente in prima fila. La sovrana, 94 anni, e il marito Filippo, 99, sono tra i soggetti più a rischio e avranno quindi la possibilità di effettuare l’iniezione «già nelle prossime settimane»: «Rispetteranno il loro turno e faranno il vaccino anti-Covid», scrive il Mail on Sunday. Leggi su vanityfair (Di domenica 6 dicembre 2020) Operazione Courageous. L’Inghilterra si prepara al più grande piano di vaccinazione della sua storia e la regina Elisabetta è naturalmente in prima fila. La sovrana, 94 anni, e il marito Filippo, 99, sono tra i soggetti più a rischio e avranno quindi la possibilità di effettuare l’iniezione «già nelle prossime settimane»: «Rispetteranno il loro turno e faranno il vaccino anti-Covid», scrive il Mail on Sunday.

