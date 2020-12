La piattaforma della cultura italiana (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ nata la nuova piattaforma dedicata alla cultura italiana e arriverà a fine febbraio. Il progetto ha preso vita in pieno lockdown. Ne da notizia il Ministro Dario Franceschini, che quanto mai al passo coi tempi la sponsorizza come ‘‘la Netflix della cultura italiana”. In lavorazione già dall’aprile 2020 con lo scopo di funzionare come un grande contenitore della cultura a 360º. Questo con la capacità in questa fase di emergenza, di offrire contenuti culturali in un’altra modalità. La cultura online del resto sta diventando più che mai una realtà e si va consolidando col Cdp del 3 dicembre. Il prossimo arrivo della piattaforma ha infatti l’obiettivo di sostenere il settore delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ nata la nuovadedicata allae arriverà a fine febbraio. Il progetto ha preso vita in pieno lockdown. Ne da notizia il Ministro Dario Franceschini, che quanto mai al passo coi tempi la sponsorizza come ‘‘la Netflix”. In lavorazione già dall’aprile 2020 con lo scopo di funzionare come un grande contenitorea 360º. Questo con la capacità in questa fase di emergenza, di offrire contenutili in un’altra modalità. Laonline del resto sta diventando più che mai una realtà e si va consolidando col Cdp del 3 dicembre. Il prossimo arrivoha infatti l’obiettivo di sostenere il settore delle ...

